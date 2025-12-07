«Своих людей он повязывал кровью». Джако создал самую мощную банду наемных убийц в России. Как его люди ликвидировали 50 человек?

«Лента.ру»: Главный киллер России Джако создал самую мощную группировку в стране

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам (ОПГ) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из самых влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя все преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о Братском организованном преступном сообществе (ОПС), которое почти десять лет держало в страхе сибирский город Тайшет. Сегодня наш рассказ — о банде киллеров Аслана Гагиева по кличке Джако, которая стала самой мощной бандитской группировкой в стране. Ликвидаторы Джако за несколько лет отправили на тот свет 49 человек.

Киллеры Джако считали себя братьями

Аслан Гагиев родился 29 января 1971 года в осетинской семье, жившей в грузинском селе Болкви. После окончания школы он уехал в столицу, поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), однако диплом так и не получил: очарованный криминальной романтикой лихих 1990-х, Гагиев бросил вуз.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Вместо этого он занялся бизнесом, который, как было заведено в те времена, зачастую носил криминальный оттенок. К 2004 году Джако сколотил мощное ОПС, попасть в которое просто так, с улицы, было нельзя: каждого потенциального участника Гагиев для начала брал в охрану, присматривался к нему и лишь затем привлекал к общему делу.

При этом главарь всегда упирал на то, что все его бандиты — члены одной семьи и, согласно кавказским традициям, становятся братьями.

У них произошла полная подмена ценностей. Джако сказал — и уже на следующий день они друг друга величают «братьями». Идеология полного подчинения. Они не братство — они секта Руслан Тлисов старший следователь по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

Преступное сообщество состояло из шести бригад, участники которых получали зарплату в размере 50-60 тысяч рублей и четко делили между собой задачи. К совершению определенного преступления привлекалась лишь одна из бригад, причем так, чтобы другие ничего об этом не знали.

Из соображений конспирации киллеры получали приказы от своих непосредственных руководителей, не зная, кто стоит во главе группировки. Руководители, в свою очередь, были на связи с Гагиевым и четырьмя членами его штаба, самым приближенным из которых был однофамилец главаря Олег Гагиев (Малыш).

Олег Гагиев (Малыш) Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Весомую роль в группировке играл и бывший силовик Аркадий Габалов (Галстук), который благодаря своему прошлому в правоохранительных органах какое-то время помогал сообщникам избежать наказания за их преступления.

Ликвидаторы пускали в ход пули и скотч

В банде Джако царил настоящий культ его личности. Целесообразность выполнения приказов главаря никогда не подвергалась сомнению: если он сказал, что кого-то надо устранить, — значит, так надо. Такого безусловного подчинения Джако добивался в том числе при помощи психологических приемов — он умело играл на струнах души своих бойцов.

Гагиев (...) разжигал в них чувство ненависти к потенциальным потерпевшим, выставляя последних криминальными личностями, а также культивировал корысть и жажду незаконного обогащения с целью проявления жестокости и пренебрежения общечеловеческими нормами морали Из материалов уголовного дела

Излюбленными способами убийства у киллеров были огнестрельное оружие и полиэтиленовые пакеты, надетые на голову жертв и туго обмотанные скотчем. Именно так 31 декабря 2005 года ликвидировали председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Когда он перестал дышать, его поместили в железную бочку, залили бетоном и утопили в канале имени Москвы. Это преступление, как и многие другие, сошло бандитам с рук.

К весне 2008 года бойцы Джако полностью уверовали в свою безнаказанность и дерзко отправили на тот свет начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мецаева.

Бочка с телом банкира Олега Новосельского, обнаруженная в апреле 2015 года Фото: СК по Северо-Кавказскому федеральному округу

Силовика подстерегли в тот момент, когда он проезжал на своей машине по улице Горького во Владикавказе, и буквально изрешетили, выпустив в него около 47 пуль. А в начале октября 2008 года киллеры устранили еще одного высокопоставленного офицера милиции Северной Осетии.

Автомобиль начальника первого отдела уголовного розыска МВД республики Вадима Чельдиева и его сына Заура расстреляли из автомата Калашникова на Московском шоссе.

В конце осени того же года ликвидаторы Джако нацелились на мэра Владикавказа Виталия Караева

26 ноября киллер лишил жизни политика возле его дома на улице Калинина, выстрелив в него из снайперской винтовки Драгунова в тот момент, когда Караев садился в свой служебный автомобиль.

А 31 декабря подручные Джако за десять секунд изрешетили зампредседателя правительства Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя, выпустив в них 50 пуль.

Киллеры Джако не щадили даже своих

Люди Джако не щадили и собственных товарищей: в 2010 году они расправились с активным участником группировки Максимом Николаевым (Пионер). Уроженец Владикавказа Николаев еще в юном возрасте попал под крыло главы одной из бригад Джако Сергея Бегларяна (Армян). Армян поспособствовал тому, чтобы во время службы в армии Максим попал в ВДВ, а после дембеля протолкнул своего протеже в одно из самых закрытых милицейских подразделений — оперативно-поисковое бюро (ОПБ) ГУВД по Московской области.

Оружие, изъятое у членов «секты Гагиева» весной 2014 года Из материалов уголовного дела ГСУ СКР

Снабжая бандитов ценной служебной информацией, Николаев непосредственно участвовал во многих преступлениях банды и был на хорошем счету у Джако. Все изменилось, когда Максим и Армян решили покинуть группировку Гагиева — такого предательства своему фавориту босс не простил.

В декабре 2010 года в офисе одной из столичных фирм Николаев попал в засаду, организованную его подельниками. Пионера вывезли на конспиративную дачу в подмосковную деревню Бузланово, где жестоко пытали в течении суток, пытаясь выведать у него, где находится Армян.

Затем с Николаевым расправились традиционным для секты способом, а части тела разбросали по обочинам Ленинградского шоссе в Московской и Тверской областях Руслан Тлисов старший следователь по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

Деревня Бузланово в Красногорском районе Подмосковья Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Несмотря на то что Николаев не сдал шефа, подручным Джако удалось в конце декабря выманить Армяна на встречу в кафе. Киллеры подкараулили его у входа в заведение, однако их постигла неудача — заклинило оружие. Со второй попытки, предпринятой в октябре 2012 года у дома на Кронштадтском бульваре, им удалось покончить с Армяном.

Шансов выжить у получившего десятки пуль бригадира просто не было

Кто знает, сколько еще жизней забрали бы ликвидаторы Джако, если бы не роковая ошибка, которой обернулась совершенная в июне 2013 года расправа над участником группировки Асланом Торчиновым.

На похоронах, которые состоялись на следующий день, киллеры вновь открыли огонь, чтобы поквитаться с братом Торчинова. Он уцелел, хотя жертвами расстрела стали двое гостей.

Главный киллер России получил пожизненный срок

После неудачного покушения выживший брат Торчинова решил рассказать правоохранительным органам все, что знал о темных делах родственника. Благодаря его показаниям следователи вышли на след киллеров, которые не стали молчать о Джако.

Его преступное сообщество взяли в активную разработку, и постепенно в руках оперативников оказались все ключевые подельники главаря. Но двоих ликвидаторов — Гиви Слонова и Тимофея Езеева (Тимоха) — взять живыми не успели, от них люди Джако избавились еще до ареста на даче в поселке Раменки-1 в феврале 2014 года.

Бейсбольные биты, изъятые у членов «секты Гагиева» в Северной Осетии — Алании, ноябрь 2014 года Из материалов уголовного дела ГСУ СКР

Они обмолвились о своих планах бежать за границу, что и предопределило их судьбу. К слову, именно их жизни положили конец череде преступлений группировки Джако. Однако сам он к тому моменту успел покинуть Россию — его объявили в международный розыск.

Следы беглеца нашли в мае 2015 года в Австрии, где он жил по фальшивому паспорту гражданина Болгарии

Впрочем, благодаря стараниям адвокатов Джако не только удалось выйти под залог, но и долгое время избегать возвращения в Россию. Чтобы добиться экстрадиции главного киллера страны, российским следователям пришлось лететь в Вену.

Они предоставили суду все материалы, говорившие о причастности Джако к организации десятков жестоких расправ.

На профессиональных юристов такие доказательства, особенно видеозаписи, производят впечатление. И суд постановил: аргументы адвокатов отклонить, Гагиева экстрадировать для осуществления правосудия на Родине Султан Орзаев полковник юстиции, заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по СКФО

Следствию удалось доказать причастность группировки Джако к 49 расправам, 15 из которых киллеры совершили в 2008 году. Летом 2023 года участники бригад и ближайшие подручные главаря, среди которых оказались три сотрудника силовых структур, получили от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

В центре — Аслан Гагиев (Джако) в суде Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

А в сентябре 2023 года к вечному сроку был приговорен и сам Джако. По версии следствия, за время существования своей группировки он сумел заработать и вывести за рубеж около двух миллиардов евро. Найти эти деньги так и не удалось.

Для всех Гагиев был меценатом, мечтавшим превратить Осетию в Швейцарию. На самом деле Джако — преступник, действовавший из личных интересов. И своих людей он всегда повязывал кровью Руслан Тлисов старший следователь по особо важным делам пятого отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

