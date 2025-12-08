Акции производителя Labubu подешевели из-за продаж в «черную пятницу»

Акции производителя Labubu подешевели на 8,5 %

Акции китайского производителя мягких игрушек Pop Mart, чья прибыль благодаря глобальному успеху кукол Labubu выросла в первой половине года почти в пять раз, резко подешевели на торгах в Гонконге, потеряв в итоге около 8,5 процента.

С конца августа, когда стоимость ценных бумаг достигла пика, падение составило 40 процентов. На фоне снижения интереса инвесторов к игрушкам третьего поколения и желания инвесторов зафиксировать прибыль, акции Pop Mart уже переживали в сентябре серьезное падение.

Как пишет Bloomberg, причиной нынешнего снижения стоимости акций стала обеспокоенность рынка замедлением темпов роста продаж в США, в том числе тем, что объем продаж в «черную пятницу» оказался меньше ожидаемого. По словам аналитика компании Morningstar Джеффа Чжана, уверенность в перспективах роста Pop Mart сейчас снижается.

Игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. Популярность кукол оказалась столь высока, что в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее создавать в России оригинальные товары, способные стать модными трендами на международном рынке, сделав вывод из популярности китайской куклы, которая, по ее словам, хоть и является «уродцем», завоевала популярность во всем мире.