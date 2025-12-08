Реклама

Наука и техника
13:44, 8 декабря 2025Наука и техника

Американский Abrams вооружили проверенными Украиной боеприпасами

Танк M1A2 Abrams SEPv3 получил пусковую установку для боеприпасов Switchblade
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sgt. Cody Nelson / U.S. Army

Американский танк M1A2 Abrams SEPv3 получил пусковую установку Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), позволяющую применять барражирующие боеприпасы Switchblade 300 and Switchblade 600, поставляемые американской компанией AeroVironment Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает компания General Dynamics Land Systems.

Испытания связки M1A2 Abrams SEPv3, PERCH и Switchblade состоялись в ходе учений инженерных подразделений армии США на базе Форт-Худ в штате Техас. В ходе тестов беспилотники Switchblade 300 and Switchblade 600 помогли поразить цели за пределами прямой видимости.

«PERCH позволяет подразделениям применять барражирующие боеприпасы Switchblade на больших расстояниях на поле боя, оставаясь при этом скрытными и прикрытыми», — заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса в США компании General Dynamics Land Systems Джим Паскуаретт.

В октябре портал Army Recognition сообщил, что на выставке Ассоциации армии США представили систему PERCH, которая позволяет оснастить серийные танки M1A2 Abrams дронами-камикадзе Switchblade.

В октябре издание Defense News отмечало, что ВСУ часто перевозят боеприпасы Switchblade в кузове грузовика, оттуда же их и запускают. По словам ответственного за программу Switchblade в компании AeroVironment Брайана Янга, в основном ВСУ используют боеприпасы Switchblade 600 Block 1. Руководитель рассказал, что всего произведено около трех тысяч таких барражирующих боеприпасов, а ВСУ используют Switchblade главным образом против бронированной техники.

В августе 2024 года издание сообщило, что компания Aerovironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов Switchblade на сумму около миллиарда долларов.

