Aurus Cashmere потребовал более миллиарда рублей от Wildberries из-за подделок

Aurus Cashmere потребовал 1,2 миллиарда рублей от Wildberries за подделки
Екатерина Ештокина

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Компания Aurus Cashmere, которая разрабатывает премиальные кашемировые ткани и создает одежду под национальным брендом Aurus, потребовала более миллиарда рублей от маркетплейса Wildberries за продажу подделок. Об этом пишет ТАСС.

«Компания Aurus Cashmere направила досудебную претензию к Wildberries за продажу подделок под брендом Aurus», — заявили представители Aurus.

В документе компания подчеркнула, что люксовая марка Aurus не реализует свои изделия через Wildberries. При этом известно, что товары упомянутого бренда отсутствуют в свободной продаже. Однако на маркетплейсе представлены футболки и спортивные брюки с надписями Aurus.

В то же время Aurus Cashmere потребовал Wildberries остановить реализацию товаров с товарным знаком Aurus, а также устранить те, что выставлены на платформе, как незаконные. В качестве компенсации за нарушение права на товарные знаки и репутационные риски компания запросила 1,2 миллиарда рублей.

8 декабря в Wildberries отреагировали на заявление о продаже поддельной одежды. Представители маркетплейса заявили, что претензию не получали, но после ее поступления «готовы незамедлительно провести дополнительную проверку».

Ранее в декабре Франция запросила приостановить работу Shein из-за скандальных секс-кукол.

