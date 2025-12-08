Реклама

Спорт
15:18, 8 декабря 2025Спорт

Фитнес-тренер назвала топ мифов о похудении

Фитнес-тренер упомянула еду после 18:00 и вред углеводов среди мифов о похудении
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-тренер Ксения Гуфранова назвала топ мифов о похудении. Об этом сообщают «Известия».

Самое распространенное заблуждение, по мнению специалиста, связано с ограничениями по времени. «Многие уверены, что ужины после 18:00 обязательно приведут к увеличению веса. На самом деле для прогресса важно соблюдать общий баланс калорий, а не строго контролировать часы приема пищи», — отметила Гуфранова.

Она также опровергла миф о вреде углеводов для похудения. «Организм нуждается в сложных углеводах: крупах, овощах, фруктах, бобовых, — ведь они обеспечивают стабильный уровень энергии и защищают от срывов. Проблемы возникают лишь при избытке "быстрых" углеводов — сладостей и выпечки», — подчеркнула тренер.

Вредным мифом для похудения Гуфранова назвала заблуждение о том, что любые пищевые ошибки могут компенсировать занятия спортом. Она подчеркнула, что борьба с лишним весом неэффективна без соблюдения дефицита калорий.

Ранее фитнес-тренер Елизавета Прокудина дала советы, которые помогут ускорить рост мышечной массы. Она рекомендовала регулярно увеличивать нагрузку, меняя вес, количество повторений или сложность упражнений.

