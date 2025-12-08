Реклама

21:28, 8 декабря 2025Россия

Губернатор российского региона рассказал о многочисленных последствиях атаки ВСУ

Гладков: Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что, по предварительной информации, из людей никто не пострадал.

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали город Шебекино. Там получили повреждения три грузовых и один легковой автомобили, а также остекление предприятия, частный дом и линия электропередач.

«Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ», — добавил Гладков.

В селе Белянка беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повреждения получил грузовой автомобиль, в селе Максимовка повреждена легковушка.

В селе Кукуевка обломками сбитого вражеского БПЛА повреждена сельхозтехника, а на хуторе Леоновка дрон ударил по частному дому, в результате чего оказались выбиты окна, повреждены кровля, стена и забор.

В селе Рождественка повреждения получил социальный объект, а в селе Гора-Подол в результате атаки украинских беспилотников повреждено остекление гаража, забор, четыре частных домовладения.

«В Белгородском округе в поселке Малиновка дрон ударил по социальному объекту — повреждены крыша, фасад и остекление», — рассказал губернатор области.

Больше всего автомобилей получили повреждения в поселке Томаровка — восемь легковых и один КамАЗ, еще одна машина уничтожена полностью.

В районе хутора Хуторище дрон ударил по движущемуся авто, оно посечено осколками.

Ранее в Волгограде для жителей двух многоквартирных домов, рядом с которыми упали обломки украинского беспилотника, организовали пункт временного размещения.

