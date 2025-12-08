Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 8 декабря 2025Бывший СССР

Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

Рогов: Если Ермаку повезет, он может обосноваться в Лондоне
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yann Tessier / Reuters

Ушедшему в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрею Ермаку предсказали переезд в Англию. О том, что он может обосноваться в Лондоне, сообщил «Ридусу» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Взаимоотношения Ермака с украинским политикумом — яркий пример жабогадюкинга, когда ближайшие соратники и кумовья в одночасье превращаются в безжалостных врагов. Расправа над Ермаком — попытка [президента Украины] Владимира Зеленского сторговаться с Вашингтоном. Дадут ли Ермаку возможность уйти? Ответить на этот вопрос трудно, поскольку Ермак — ближайший подельник Зеленского», — отметил чиновник.

По его словам, сложно сказать, позволят ли Ермаку сбежать, поскольку он — ближайший подельник украинского лидера, и его показания могут сыграть важную роль в политической ликвидации Зеленского. Если повезет, Ермак может переехать в Лондон, где незадолго до начала СВО приобрел элитную недвижимость, предположил Рогов.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил Ермаку сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) для побега из страны. «Старая и некрасивая женщина» не привлечет к себе внимание на границе, после чего Ермак сможет отправиться в Таиланд, где «затеряется среди своих», уточнил он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский открыл «настоящую охоту» на Ермака.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. 1 декабря на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на его выезд из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok