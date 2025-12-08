Рогов: Если Ермаку повезет, он может обосноваться в Лондоне

Ушедшему в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрею Ермаку предсказали переезд в Англию. О том, что он может обосноваться в Лондоне, сообщил «Ридусу» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Взаимоотношения Ермака с украинским политикумом — яркий пример жабогадюкинга, когда ближайшие соратники и кумовья в одночасье превращаются в безжалостных врагов. Расправа над Ермаком — попытка [президента Украины] Владимира Зеленского сторговаться с Вашингтоном. Дадут ли Ермаку возможность уйти? Ответить на этот вопрос трудно, поскольку Ермак — ближайший подельник Зеленского», — отметил чиновник.

По его словам, сложно сказать, позволят ли Ермаку сбежать, поскольку он — ближайший подельник украинского лидера, и его показания могут сыграть важную роль в политической ликвидации Зеленского. Если повезет, Ермак может переехать в Лондон, где незадолго до начала СВО приобрел элитную недвижимость, предположил Рогов.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил Ермаку сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) для побега из страны. «Старая и некрасивая женщина» не привлечет к себе внимание на границе, после чего Ермак сможет отправиться в Таиланд, где «затеряется среди своих», уточнил он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский открыл «настоящую охоту» на Ермака.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. 1 декабря на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на его выезд из страны.