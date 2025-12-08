«Радиостанция Судного дня» передала прежде не звучавшие слова

Радиостанция УВБ-76 передала шифровки со словами «перенаем» и «пабодолл»

Радиостанция УВБ-76 передала три сообщения со словами, которые прежде не звучали в эфире. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первая передача так называемой радиостанции Судного дня была зафиксирована в 10:49 по московскому времени. Она содержала слово «перечница». В 13:27 по московскому времени станция передала шифровку со словом «перенаем». Через час и 17 минут, в 14:44 по московскому времени, за ней последовало сообщение со словом «пабодолл».

НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048

НЖТИ 05659 ПАБОДОЛЛ 8170 5968

За последние месяцы УВБ-76 повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.