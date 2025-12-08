Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 8 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле назвали необходимое свойство урегулирования конфликта на Украине

Песков: Конфликт на Украине нужно урегулировать в тишине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Сторонам, участвующим в урегулировании конфликта на Украине, нужно работать в тишине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что Москва ожидает информации об итогах переговоров украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами. Они состоялись 6 декабря.

CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры между Украиной и США на встрече зашли в тупик. Наиболее острым вопросом на них вновь стал вывод украинских войск из Донбасса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Суд наказал ворвавшегося в студию российской радиостанции иностранца

    У Долиной нашли симптомы депрессии

    Россиянам назвали защищающие от запоров продукты на новогоднем столе

    Названы два инициатора возможной войны Европы с Россией

    В НАТО раскрыли подробности предстоящей встречи с Зеленским

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok