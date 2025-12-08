В Кремле назвали необходимое свойство урегулирования конфликта на Украине

Песков: Конфликт на Украине нужно урегулировать в тишине

Сторонам, участвующим в урегулировании конфликта на Украине, нужно работать в тишине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что Москва ожидает информации об итогах переговоров украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами. Они состоялись 6 декабря.

CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры между Украиной и США на встрече зашли в тупик. Наиболее острым вопросом на них вновь стал вывод украинских войск из Донбасса.