Песков прокомментировал переговоры делегации Украины с Уиткоффом и зятем Трампа

Песков: Кремль ожидает информации об итогах переговоров США и Украины

Российская сторона ожидает информации об итогах переговоров украинской делегеации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры США и Украины в Майами зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта, а ключевые вопросы остались без ответов.

В субботу, 6 декабря, прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером. Украинский президент назвал прошедшую встречу непростой.