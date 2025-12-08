Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:13, 8 декабря 2025Россия

Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

Военэксперт Рожин: Возглавивший ЧВК «Вагнер» после Уткина Елизаров перешел в МО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

Возглавивший частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» после смерти Дмитрия Уткина Антон Елизаров с позывным «Лотос» перешел в Министерство обороны России. Судьбу одного из глав «Вагнера» со ссылкой на инструктора ЧВК с позывным Брест раскрыл в Telegram российский военный эксперт Борис Рожин.

По словам Бреста, которые цитирует военэксперт, Лотос возглавил вошедшее в Минобороны новое подразделение «РаZVедOсы». Уточняется, что отряд несет службу в Донецкой народной республике. «Данное подразделение находится в стадии доукомплектования и практически на 90 процентов состоит из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер", имеющих боевой опыт», — приводит слова Бреста Рожин.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
24 августа 2023
«12 часов в аду» Захват Ростова и бои в Воронеже. Год назад «Вагнер» пошел на Москву. Что видели люди на их пути?
«12 часов в аду»Захват Ростова и бои в Воронеже. Год назад «Вагнер» пошел на Москву. Что видели люди на их пути?
24 июня 2024

Как сообщалось ранее, Антон Елизаров был снят с должности в конце 2024 года. Как заявляла журналист Анастасия Кашеварова, это решение было «запоздалым, но правильным». По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит сыну Евгения Пригожина, Павлу.

Известно, что после Лотоса «Вагнер» возглавил боец с позывным Салем. По данным СМИ, имя Салема — Дмитрий Подольский. В 2024 году его назначили советником по безопасности президента Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. В прошлом он служил в Вооруженных силах России, по некоторым данным, был награжден званием Героя России, пятью орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Стало известно об отношениях Сафонова с украинским одноклубником

    Российский журналист-иноагент раскрыл удививший его случай в США

    Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

    Суд встал на сторону купившей квартиру по «схеме Долиной» россиянки

    Женщина обратилась к детективу из-за ночных отлучек партнера и узнала печальную правду

    МИД выразил надежду в отношении новой стратегии нацбезопасности США

    Aurus Cashmere потребовал более миллиарда рублей от Wildberries из-за подделок

    Раскрыта главная мечта Бурунова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok