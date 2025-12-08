Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

Военэксперт Рожин: Возглавивший ЧВК «Вагнер» после Уткина Елизаров перешел в МО

Возглавивший частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» после смерти Дмитрия Уткина Антон Елизаров с позывным «Лотос» перешел в Министерство обороны России. Судьбу одного из глав «Вагнера» со ссылкой на инструктора ЧВК с позывным Брест раскрыл в Telegram российский военный эксперт Борис Рожин.

По словам Бреста, которые цитирует военэксперт, Лотос возглавил вошедшее в Минобороны новое подразделение «РаZVедOсы». Уточняется, что отряд несет службу в Донецкой народной республике. «Данное подразделение находится в стадии доукомплектования и практически на 90 процентов состоит из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер", имеющих боевой опыт», — приводит слова Бреста Рожин.

Как сообщалось ранее, Антон Елизаров был снят с должности в конце 2024 года. Как заявляла журналист Анастасия Кашеварова, это решение было «запоздалым, но правильным». По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит сыну Евгения Пригожина, Павлу.

Известно, что после Лотоса «Вагнер» возглавил боец с позывным Салем. По данным СМИ, имя Салема — Дмитрий Подольский. В 2024 году его назначили советником по безопасности президента Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. В прошлом он служил в Вооруженных силах России, по некоторым данным, был награжден званием Героя России, пятью орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».