Названо место запуска пролетевших 900 километров до российского города дронов ВСУ

Mash: ВСУ запустили дроны по Чебоксарам из Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили атаковавшие Чебоксары беспилотники с территории Харьковской области. Предполагаемое место старта дронов назвал Mash в Telegram.

По информации издания, речь идет о семи беспилотниках типа «Летучая лисица». Дроны преодолели до Чувашии более 900 километров. Два из них рухнули возле жилого дома, в результате чего повреждения получили около 30 квартир и 20 автомобилей.

Беспилотники типа «Летучая лисица» конструируются на основе сверхлегкого двухместного самолета «Аэропракт» А-22. ВСУ уже неоднократно использовали их для ударов по России.

По другой версии, озвученной ранее Shot, Украина атаковала город дронами-камикадзе типа «Лютый».

ВСУ ударили по Чебоксарам утром 9 декабря. Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в жилой дом на юго-западе города. Момент взрыва попал на видео.

По последним официальным данным, в результате атаки пострадали 14 человек, в том числе ребенок.

