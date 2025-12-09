«Он остается занозой в плоти лидеров НАТО». Путин съездил в Индию и поразил Запад. Что он сделал?

Indian Express: Визит Путина в Индию по приглашению Моди поверг Запад в шок

Визит российского президента Владимира Путина в Индию потряс некоторые западные страны — это стало для них сигналом об окончании эпохи однополярного мира. Так об этом шаге российского главы высказался политик и обозреватель Рам Мадхав в материале для Indian Express.

Президент России пробыл в Индии 4 и 5 декабря. Известно, что премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского лидера, когда тот только прилетел. По словам высокопоставленного индийского источника, это является «редким дипломатическим жестом».

За время пребывания в Индии российский лидер провел переговоры с рядом политиков, в том числе с премьер-министром страны. Были заключены сделки о сотрудничестве между Россией и Индией. Затем президент посетил мемориал Махатмы Ганди и дал старт вещанию телеканала RT India.

О поездке лидера России прежде всего высказался официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Он назвал визит Владимира Путина незабываемым.

Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию Рандхир Джайсвал официальный представитель МИД Индии

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

В Индии назвали Путина «занозой в плоти лидеров НАТО»

Индийский политик Рам Мадхав, в свою очередь, описал российского президента Владимира Путина фразой «его можно любить или ненавидеть, но нельзя игнорировать». Также он назвал его «непоколебимым государственником».

В качестве подтверждения своей точки зрения Мадхав указал, что Запад неоднократно пытался усмирить лидера России. В частности, уточнил индийский политик, в 2014-м было приостановлено участие Москвы в саммитах «Большой восьмерки».

Вместо того чтобы обратиться к Западу с мольбой, Путин объявил об окончательном выходе из группы Рам Мадхав политик и обозреватель Indian Express

Затем украинский конфликт усилил напряженность в отношениях Москвы и НАТО, что привело к жестким санкциям и попыткам вовсе изолировать Россию.

Однако три года спустя Путин по-прежнему остается занозой в плоти лидеров НАТО, которых раздражает его близость к таким странам, как Китай и Индия Рам Мадхав политик и обозреватель Indian Express

Как заключил Мадхав, поездка Путина в Нью-Дели запомнится мощным посланием всему миру об окончании эпохи гегемонии. Подобный шаг президента России показывает, что настает режим подлинной многополярности. Помимо этого, визит в Индию стал знаком нетерпимости Путина и России в целом к двойным стандартам в международных отношениях.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Поездка российского лидера в Индию показала способность Москвы диктовать правила игры

Эту поездку президента России в Индию не оставили без внимания и СМИ Франции. Там сочли, что визит Владимира Путина в Нью-Дели показал странам Запада способность Москвы диктовать собственные правила игры.

По мнению телеканала France 5, визит наглядно продемонстрировал, что Россия сегодня меньше изолирована, чем когда-либо. Подписание множества российско-индийских контрактов обозреватели назвали ответом на западное давление в последние месяцы.

«После переговоров с американской стороной в Кремле российский лидер начал диктовать правила игры», — говорится в материале France 5.

В свою очередь, контакт политиков прокомментировал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он сравнил отношения России и Индии с тем, как общаются европейские страны.

Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить [Владимиру] Зеленскому Армандо Мема член партии «Альянс свободы»

В продолжение политик сообщил, что Владимир Путин и Нарендра Моди являются представителями реального мира. Он добавил, что после всего этого Россию нельзя назвать изолированной страной.

Тем временем о поездке президента России высказался также политолог, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Он заявил, что демонстративно теплый прием Владимира Путина в Нью-Дели стал для Вашингтона сигналом того, что Индия больше не намерена подстраиваться под американский нажим.