Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

Родившей от 16-летнего школьника британской учительнице запретят преподавать

В Великобритании учительница, которая совратила двух школьников и родила ребенка от одного из них, получит новое наказание. Об этом сообщает Daily Star.

31-летнюю Ребекку Джойнс из города Солфорд, графство Большой Манчестер, обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником в 2022 году. Она получила возможность внести за себя залог и вышла на свободу до суда. После этого она совратила 16-летнего подростка, неоднократно занималась с ним сексом, забеременела и родила ребенка. Джойнс отрицала связь с первым юношей и утверждала, что вступила в половую связь со вторым только после того, как он бросил школу, а ее уволили.

Тем не менее в июле 2024 года Джойнс приговорили к шести с половиной годам тюрьмы. В декабре начались слушания Агентства по регулированию деятельности учителей с целью пожизненно запретить бывшей учительнице преподавать. В ходе заседания, в частности, упоминалось, что Джойнс купила одному из пострадавших ремень Gucci за 345 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей), прежде чем заняться с ним сексом. Этот эпизод был приведен в качестве доказательства манипулятивных действий женщины по отношению к жертвам.

Сама учительница отказалась участвовать в заседании, что члены агентства сочли неуважением к себе и коллегам. Окончательное решение по вопросу пожизненного лишения Джойнс права на преподавание будет вынесено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в США учительница рисования из штата Канзас попала под суд за длительное совращение ученика. Расследование против женщины началось в мае после того, как полиция получила информацию о ее связи с учеником, который уже окончил школу.