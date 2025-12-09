Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:46, 9 декабря 2025Спорт

Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную Россию

Тренер Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную России на Кубок Первого канала
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг в Telegram-канале команды назвал состав на Кубок Первого канала.

Специалист вызвал 31 игрока, среди которых нет ни одного представителя петербургского СКА. В состав команды вошли представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем примут участие команды Белоруссии, Казахстана и сборная «Россия 25».

44-летний Ротенберг — бывший главный тренер СКА. О его уходе из клуба стало известно 2 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Британия призовет Европу объединиться против «российской киберугрозы»

    Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok