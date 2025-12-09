Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную Россию

Тренер Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную России на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг в Telegram-канале команды назвал состав на Кубок Первого канала.

Специалист вызвал 31 игрока, среди которых нет ни одного представителя петербургского СКА. В состав команды вошли представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем примут участие команды Белоруссии, Казахстана и сборная «Россия 25».

44-летний Ротенберг — бывший главный тренер СКА. О его уходе из клуба стало известно 2 июля.