Наука и техника
09:02, 9 декабря 2025Наука и техника

«Союз МС-27» с американцем приземлился

«Роскосмос»: Корабль «Союз МС-27» с космонавтами приземлился
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с космонавтами приземлился. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Спускаемая капсула с Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлилась в районе города Жезказган (Казахстан) сегодня, 9 декабря, в 08:04 московского времени.

От модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27» отстыковался в 04:41.

К МКС корабль прибыл 8 апреля при помощи стартовавшего с космодрома Байконур носителя «Союз-2.1а», получившего название «Ракета Победы».

