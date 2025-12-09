«Союз МС-27» с американцем приземлился

«Роскосмос»: Корабль «Союз МС-27» с космонавтами приземлился

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с космонавтами приземлился. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Спускаемая капсула с Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлилась в районе города Жезказган (Казахстан) сегодня, 9 декабря, в 08:04 московского времени.

От модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27» отстыковался в 04:41.

К МКС корабль прибыл 8 апреля при помощи стартовавшего с космодрома Байконур носителя «Союз-2.1а», получившего название «Ракета Победы».