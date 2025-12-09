Реклама

00:04, 9 декабря 2025Спорт

Трамп раскрыл подробности турнира UFC в Белом доме

Трамп заявил, что на турнире UFC в Белом доме ожидается 8–9 чемпионских боев
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поделился деталями предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Белом доме. Его слова приводятся на странице West Till Death в социальной сети X.

Политик заявил, что мероприятие пройдет на новой арене перед Белым домом, рассчитанной на 5–6 тысяч зрителей в зоне у входа и до 100 тысяч на задних площадках с крупными экранами. В программе ожидается 8–9 чемпионских боев, каждый из которых станет одним из самых масштабных в истории UFC.​

Турнир приурочен к 250-летию независимости США и личному юбилею Трампа — его 80-летию.

Трамп является поклонником смешанных единоборств. Он объявил о проведении турнира в Белом доме в июле.

