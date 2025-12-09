Реклама

Россия
14:26, 9 декабря 2025Россия

Госдума в первом чтении одобрила закрепление крестов в описании герба России

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме в первом чтении одобрили изменение описания герба России. Проект закона предполагает закрепление наличия крестов над коронами и державой на символе государственности, передает ТАСС.

Согласно одобренному проекту описания герба России, символ обязательно должен изображаться с прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами на малых и большой коронах, а также державе.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В июне 2025 года Герб России без крестов заметили во Владивостоке. Очевидцы сфотографировали государственный символ на территории местного университета. До этого сообщалось, что в аэропорту Саратове неизвестный отломил кресты на новогодней инсталляции Покровского собора Пресвятой Богородицы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о взысканиях за изображение храмов без крестов. Штрафовать за нарушение предложили на сумму до полумиллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
