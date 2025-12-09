В ISU отреагировали на требование Украины отстранить российских фигуристов от Олимпиады

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) отреагировала на требование Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

В организации подтвердили получение письма от украинской стороны. «Письмо и поднятые в нем вопросы в настоящее время изучаются ISU. Это все, что мы можем сказать по этой теме», — заявили в ISU.

Ранее требование Украины оценила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. «Они не могут не реагировать и поэтому пытаются хоть что-то показать», — посчитала она.

8 декабря НОК Украины направил в ISU требование отстранить Петросян и Гуменника. Украинская сторона указывает, что публичные действия спортсменов нарушают правила нейтралитета Международного олимпийского комитета.​