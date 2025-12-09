Реклама

18:00, 9 декабря 2025

В «Спартаке» высказались о поисках нового главного тренера

Гендиректор «Спартака» Некрасов: Дедлайна по назначению нового тренера нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Спартака»

Игроки «Спартака». Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о поисках нового главного тренера клуба. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, у красно-белых есть критерии того, кто должен возглавить клуб. «Информация, что нет российских тренеров в шорт-листе, — неправда. Список корректируется», — заявил Некрасов.

Он также высказался о сроках назначения нового специалиста. По его словам, дедлайна нет.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера спартаковцев стал Вадим Романов. Первую часть сезона клуб закончил на шестом месте в РПЛ с отставанием в 11 очков от лидирующего «Краснодара».

