Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

Shot: Долина 12 лет не платила налоги за четырехэтажный дворец в Подмосковье

Певица Лариса Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье. За счет этого она не платила налог за него и могла таким образом сэкономить миллион рублей, утверждает Telegram-канал Shot.

По данным канала, участок в закрытом подмосковном поселке Славино артистка приобрела в 2003 году, построив на нем трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Этот дом она не скрывала, отметил канал.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Но затем Долина начала строить рядом уже четырехэтажный коттедж на 660 «квадратов», возведение завершилось в 2011 году. Про этот дом журналистам и налоговой не было известно, указывает Shot — певица не оформила дворец и все это время налог на него не платила.

На кадастровый учет особняк был поставлен только в августе 2024 года — по мнению канала, это произошло после обмана Долиной мошенниками. «Вероятно, певица боялась, что может лишиться еще и дворца», — предполагают авторы. По их данным, за 12 лет она сэкономила на налогах около миллиона рублей.

О подмосковном доме Долиной вспомнили после разгоревшегося скандала

Ранее сообщалось, что после продажи московской квартиры и последовавших за этим судов Долина некоторое время жила в своем подмосковном доме.

Он находится в коттеджном поселке Славино, примерно в 40 километрах от МКАД. Неподалеку от него располагаются гольф-клуб и горнолыжные курорты Яхрома, Сорочаны и Волен. Трехэтажный особняк с садом, беседками и большим прудом, в котором разведены карпы и караси. Как известно, интерьер гостиной и библиотеки в усадьбе выдержаны в стиле ар-деко, на полу лежит мозаичный паркет, а комнатные двери украшены витражным стеклом. Также на кадрах из телепередачи, в которой принимала участие Долина, можно увидеть балочные потолки, светлую мебель и сервиз с инициалами артистки. Также на участке выстроен отдельный двухэтажный дом, в котором проживает дочь Долиной. У жителей поселка есть доступ к Икшинскому водохранилищу и личному пляжу.

Мошенники попытались заложить подмосковную дачу Долиной

Еще в июле прошлого года директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что мошенники попытались заложить ее дачу в Подмосковье, чтобы взять кредит.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Долина пытается занять 50 миллионов рублей под 30 процентов годовых, заложив свой дом. Сообщалось, что средства понадобились певице для организации юбилейного тура. По словам директора Долиной, это была подготовленная, многоступенчатая атака мошенников.

«Конечно, официально таких запросов не было: нет оснований для подобных обращений. Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам», — заявил Пудовкин.