Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

Двалишвили о победившем его Петре Яне: Никогда не верьте ни одному его слову

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили назвал победившего его россиянина Петра Яна лжецом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Никогда не верьте ни одному его слову. Он только что признал, что не ведет свои социальные сети. Я думал, что после того, как я побил его в 2023 году, он стал скромнее, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец. Игра начинается», — написал Двалишвили.

Таким образом грузинский боец отреагировал на слова Яна, который признался, что его социальные сети ведет не он сам, а менеджер Саят Абдрахманов. В частности, россиянин утверждал, что не желал Двалишвили скорейшего восстановления.

8 декабря глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после поединка с Яном. Уайт выложил в соцсети фото, на котором запечатлено разбитое лицо грузина после боя. Видно, что он получил несколько рассечений и гематом. «Зверь», — подписал снимок Уайт.

Реванш между Двалишвили и Яном прошел в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе. На кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел грузин. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.