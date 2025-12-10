Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:10, 10 декабря 2025Спорт

Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

Двалишвили о победившем его Петре Яне: Никогда не верьте ни одному его слову
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили назвал победившего его россиянина Петра Яна лжецом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Никогда не верьте ни одному его слову. Он только что признал, что не ведет свои социальные сети. Я думал, что после того, как я побил его в 2023 году, он стал скромнее, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец. Игра начинается», — написал Двалишвили.

Таким образом грузинский боец отреагировал на слова Яна, который признался, что его социальные сети ведет не он сам, а менеджер Саят Абдрахманов. В частности, россиянин утверждал, что не желал Двалишвили скорейшего восстановления.

8 декабря глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после поединка с Яном. Уайт выложил в соцсети фото, на котором запечатлено разбитое лицо грузина после боя. Видно, что он получил несколько рассечений и гематом. «Зверь», — подписал снимок Уайт.

Реванш между Двалишвили и Яном прошел в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе. На кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел грузин. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков о краже платья

    При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

    В России модернизировали боевого робота «Курьер»

    Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

    В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

    Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

    В Подмосковье девушка подселила к себе корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok