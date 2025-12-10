Российские танки получат ведомых

«Известия»: Российских танкистов научат работать с наземными боевыми дронами

Российских танкистов начали учить работать с наземными боевыми дронами, которые могут выступать в качестве ведомых беспилотников для ведущих танков. Об этом газете «Известия» сообщили источники в Минобороны России.

По данным издания, военнослужащие танковых подразделений в ходе подготовки на полигонах осваивают специальный комплекс упражнений, предполагающий управление, обслуживание и боевое применение наземных роботизированных комплексов, вооруженных 7,62-миллиметровыми ручными пулеметами Калашникова РПК или автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя».

«Будущее танковых войск многим видится во взаимодействии обитаемых боевых машин с различными роботизированными платформами», — заметил военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, основная задача ведомых беспилотников заключается в огневой поддержке ведущих танков. Кроме того, по мнению эксперта, наземные роботы могут помочь в разведке, а также переносить средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие работу летательных дронов противника.

В августе журнал The National Interest заметил, что создание на базе шасси танка Т-72 новейшего тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм» говорит об отсутствии в России инноваций и сокращении расходов на создание новой военной техники.

В декабре 2024-го индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал газете «Красная звезда» о том, что российские сухопутные роботы уже применяются в реальных боевых условиях.