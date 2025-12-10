Реклама

15:40, 10 декабря 2025Путешествия

США захотели получать данные из социальных сетей въезжающих в страну туристов

В США захотели получать данные из соцсетей туристов за последние пять лет
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа захотела получать данные из социальных сетей за последние пять лет от всех въезжающих в страну туристов. Об этом говорится в уведомлении Таможенно-пограничной службы, опубликованном в официальном журнале правительства США Federal Register (FR).

Уточняется, что предоставление соответствующих сведений хотят сделать обязательным для всех иностранцев, вне зависимости от того, нужна ли им виза для въезда в США или нет.

Также сообщается, что Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов помимо информации из соцсетей будет собирать и другие данные об иностранцах. В их числе адреса электронной почты и номера телефонов за последние пять лет, а также имена и адреса членов семьи.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию об ограничениях в выдаче виз в США для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Уточнялось, что в настоящий момент администрация Трампа «ставит американцев на первое место».

