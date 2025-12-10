Стало известно об инциденте на третьей минуте полета разбившегося под Иваново Ан-22

Aif.ru: Упавший под Иваново Ан-22 пропал с радаров на третьей минуте полета

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей», рухнувший в Ивановской области 9 декабря, пропал с радаров при наборе высоты на третьей минуте полета. Об инциденте стало известно aif.ru.

Как сообщил источник издания, в то же время экипаж перестал отвечать на запросы руководителя полетов.

Ранее сообщалось, что число жертв крушения выросло до восьми. Все они оказались военнослужащими из Тверской области в возрасте от 35 до 58 лет. В сети появился список с именами и званиями находившихся на борту россиян.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища Ивановской области. Воздушное судно нашли в 150 метрах от берега на глубине 5 метров. Также сообщалось об обломках, найденных на земле. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России, выживших в катастрофе нет. Причина происшествия выясняется.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».