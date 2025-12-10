Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 10 декабря 2025Россия

Стало известно об инциденте на третьей минуте полета разбившегося под Иваново Ан-22

Aif.ru: Упавший под Иваново Ан-22 пропал с радаров на третьей минуте полета
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей», рухнувший в Ивановской области 9 декабря, пропал с радаров при наборе высоты на третьей минуте полета. Об инциденте стало известно aif.ru.

Как сообщил источник издания, в то же время экипаж перестал отвечать на запросы руководителя полетов.

Ранее сообщалось, что число жертв крушения выросло до восьми. Все они оказались военнослужащими из Тверской области в возрасте от 35 до 58 лет. В сети появился список с именами и званиями находившихся на борту россиян.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища Ивановской области. Воздушное судно нашли в 150 метрах от берега на глубине 5 метров. Также сообщалось об обломках, найденных на земле. Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России, выживших в катастрофе нет. Причина происшествия выясняется.

Материалы по теме:
Ан-22 потерпел крушение под Иваново. В чем уникальность самого большого турбовинтового самолета в мире?
Ан-22 потерпел крушение под Иваново. В чем уникальность самого большого турбовинтового самолета в мире?
9 декабря 2025
Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?
Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?
9 декабря 2025

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    В мире начали массово отказываться от производства «зеленого» водорода

    О деле Долиной заговорили на Западе

    Сигал рассказал об отношении к нему после получения гражданства РФ

    Российский боец СВО на гидроцикле смог обмануть украинские дроны с помощью хитрости

    Мужчина спас тонущего сына ценой своей жизни

    Названы преимущества вооруженного дронами Abrams

    Посетивший 140 стран путешественник назвал свой любимый город

    В стране ЕС назвали Россию сильнейшей военной державой в Арктике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok