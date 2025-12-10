Реклама

19:04, 10 декабря 2025Мир

В стране ЕС признали отсутствие угрозы нападения со стороны России

Разведка Дании признала отсутствие угрозы нападения со стороны России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Steven Knap / Reuters

Служба внешней разведки Дании признала отсутствие угрозы нападения со стороны России. Об этом говорится в ежегодном докладе ведомства.

«Военная угроза со стороны России для НАТО будет расти, хотя на данный момент угрозы военного нападения на королевство Дания нет», — указано в тексте доклада.

Ранее разведка Дании назвала Россию самой сильной военной державой в Арктике.

Россия неоднократно отвергала заявления европейских политиков о якобы планах нападения на страны Европейского союза и НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разговоры об этом пропагандистской ложью и чушью.

