В стране ЕС признали отсутствие угрозы нападения со стороны России

Разведка Дании признала отсутствие угрозы нападения со стороны России

Служба внешней разведки Дании признала отсутствие угрозы нападения со стороны России. Об этом говорится в ежегодном докладе ведомства.

«Военная угроза со стороны России для НАТО будет расти, хотя на данный момент угрозы военного нападения на королевство Дания нет», — указано в тексте доклада.

Ранее разведка Дании назвала Россию самой сильной военной державой в Арктике.

Россия неоднократно отвергала заявления европейских политиков о якобы планах нападения на страны Европейского союза и НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разговоры об этом пропагандистской ложью и чушью.