12:05, 10 декабря 2025Экономика

Выдача одного вида кредитов в России упала до минимума

НБКИ: Число выдач потребительских кредитов в России упало до минимума с июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам ноября 2025 года число выдач потребительских кредитов наличными в России упало до минимума с июня. О заметном снижении выдачи этого вида займов в стране свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

За отчетный период банки одобрили гражданам в общей сложности 1,42 миллиона потребкредитов, уточнили аналитики. В месячном выражении показатель просел на 14,7 процента, или на 24 тысячи единиц. «Это — самый низкий показатель выдачи потребкредитов с июня 2025 года», — констатировали эксперты.

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов аналитики традиционно зафиксировали в крупнейших российских городах. Так, в Москве показатель составил 92,4 тысячи единиц, в Московской области — 85 тысяч, а в Краснодарском крае — 58 тысяч. В топ-5 по этому показателю также вошли Тюменская (52,2 тысячи) и Свердловская (48,3 тысячи) области.

Снижение числа выдач потребкредитов в России аналитики связали в том числе с ужесточением регулирования со стороны руководства Центробанка и высокими рыночными процентными ставками. На фоне высокой долговой нагрузки населения, отмечают эксперты, финансовые организации стали тщательнее подходить к рассмотрению клиентских заявок во избежание риска ухудшения качества своих кредитных портфелей. В результате доля отказов банков в предоставлении различного рода займов (потребкредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в разгар осени достигла почти 82 процентов.

