Футбольный клуб «Шахтер» перестал быть донецким

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» теперь зарегистрирован в Киеве

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально сменил локацию и теперь зарегистрирован в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

В качестве юридического адреса команда указала гостиницу «Опера» на улице Богдана Хмельницкого, где в разное время останавливались сборная Испании и мадридский «Реал». По информации источника, изменения внесены в систему Международной федерации футбола (ФИФА): городом, который клуб представляет, теперь значится Киев. Однако в международном названии команды по-прежнему сохранено «Шахтер Донецк».

Ранее украинские СМИ сообщали, что клуб рассматривает возможность строительства нового стадиона в Киеве. Кроме того, руководство «горняков» намерено провести социологические опросы, чтобы оценить уровень интереса к клубу среди жителей украинской столицы.

В этом сезоне «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграл в Лиге чемпионов. Клуб пропустил розыгрыш турнира впервые с сезона-1999/2000.