Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:49, 11 декабря 2025Спорт

Футбольный клуб «Шахтер» перестал быть донецким

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» теперь зарегистрирован в Киеве
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально сменил локацию и теперь зарегистрирован в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

В качестве юридического адреса команда указала гостиницу «Опера» на улице Богдана Хмельницкого, где в разное время останавливались сборная Испании и мадридский «Реал». По информации источника, изменения внесены в систему Международной федерации футбола (ФИФА): городом, который клуб представляет, теперь значится Киев. Однако в международном названии команды по-прежнему сохранено «Шахтер Донецк».

Ранее украинские СМИ сообщали, что клуб рассматривает возможность строительства нового стадиона в Киеве. Кроме того, руководство «горняков» намерено провести социологические опросы, чтобы оценить уровень интереса к клубу среди жителей украинской столицы.

В этом сезоне «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграл в Лиге чемпионов. Клуб пропустил розыгрыш турнира впервые с сезона-1999/2000.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok