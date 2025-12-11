Реклама

16:54, 11 декабря 2025Спорт

Норвежский лыжник фразой «не все русские — злодеи» описал отношение к сопернику

Норвежский лыжник Хедегарт заявил, что русские не злодеи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт поделился эмоциями от встречи с российским соперником Савелием Коростелевым. Его слова приводит Expressen.

Спортсмен высоко оценил Коростелева, назвав его приятным человеком. «Легко думать, что все русские — злодеи, но это не так. Они такие же, как и мы», — заявил он.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила двух российских лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие Коростелев и Дарья Непряева, пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря.

