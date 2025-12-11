Реклама

Экономика
08:42, 11 декабря 2025Экономика

Африканская страна создала трудности для продажи российской нефти

ЦЦИ: Решение Гамбии перерегистрировать танкеры сделало вывоз нефти из РФ дороже
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Решение Гамбии актуализировать список танкеров, снятых с регистрации, создало трудности для экспорта российской нефти, поскольку затронуло десятки судов теневого флота. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности из реестра африканской страны исключены 72 судна. Из них 28 были задействованы в поставках нефти и нефтепродуктов из России. С того момента 11 танкеров уже зарегистрированы в других странах, а 13 из оставшихся 17-ти находятся в рейсах без подтвержденной регистрации.

Эксперты отмечают, что вынужденная смена флага приносит неудобства и давит на стоимость перевозки российской нефти. Директор ЦЦИ Роман Соколов полагает, что власти Гамбии пошли на такие меры после атак на суда в Черном море морских дронов Службы безопасности Украины (СБУ).

Впрочем, добавил он, трудности носят временный характер, а расходы судовладельцев после этого не изменятся. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников добавил, что предоставить свои флаги судам теневого флота готовы достаточно много стран.

По данным ЦЦИ, в период с 1 по 7 декабря, транспортировка судами класса Aframax из Новороссийска в Турцию выросла в цене на 18,4 процента по отношению к предыдущему периоду, а из Балтийского моря — на 5,1 процента.

Ранее ценовое агентство Argus подсчитало, что на фоне санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров скидки на российскую нефть рекордно выросли. На неделе, завершившейся 7 декабря, основной российский экспортный сорт нефти Urals был на 25,8 доллара дешевле Brent.

