Россиянин поставил почти семь миллионов рублей на матч Лиги чемпионов и проиграл

Россиянин проиграл 6,9 миллиона рублей, поставив на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Россиянин потерял почти семь миллионов рублей на ставке в матче общего этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и французским ПСЖ. Об этом сообщает Sports.

Клиент букмекерской конторы сделал крупную ставку в 6,9 миллиона рублей на 30-й минуте матча, выбрав победу парижан с коэффициентом 2,05. Ставка могла принести выигрыш свыше 14 миллионов рублей, однако встреча завершилась без голов.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов в активе испанской команды пять очков, клуб идет на 28-м месте в таблице. У ПСЖ 13 очков, парижане занимают третью строчку.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.