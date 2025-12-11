Реклама

05:33, 11 декабря 2025

В России высказались об урегулировании конфликта на Украине к Рождеству

Депутат Чепа выразил надежду на достижение мира на Украине к Рождеству
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Достижение мира на Украине к Рождеству стало бы подарком для всех верующих, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. О сроках урегулирования конфликта он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Financial Times (FT) сообщила о том, что президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения и надеется на достижение договоренностей «к Рождеству».

«Будем надеется, что это произойдет. Мы видим, и риторика Запада меняется, и Зеленский своими заявлениями говорит о том, что все труднее и труднее им проводить ту политику Запада по борьбе до последнего украинца и задача ослабить Россию любым путем безрезультатна», — прокомментировал депутат.

До этого Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку их не было в стране уже очень давно. Он добавил, что власти страны используют боевые действия для того, чтобы отложить этот процесс.

Также глава Белого дома указывал на то, что Россия в отличие от Украины обладает сильной переговорной позицией по вопросу урегулирования конфликта.

