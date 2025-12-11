Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:04, 11 декабря 2025Спорт

Слуцкая дала советы Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой

Слуцкая: На ОИ будут те, кто постарается сделать Петросян и Гуменнику подставу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала советы российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые выступят на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Ее слова приводит сайт Олимпийского комитета России.

По словам бывшей спортсменки, фигуристы должны быть готовы к любому развитию событий. «Будут те, кто постарается выбить им почву из-под ног, сделать любую подставу. Условно, могут тренера на старт не допустить, могут постоянно проверять на допинг», — заявила Слуцкая.

Она добавила, что верит в россиян. «А на льду надо просто закрыть глаза, собраться и потом с холодной головой делать то, что они умеют», — отметила Слуцкая.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил Петросян и Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    На Западе назвали главного претендента на международные активы Лукойла

    Уничтожение натовской техники в Димитрове сняли на видео

    В Белом доме рассказали о большом разочаровании Трампа

    В Белом доме обратили внимание на разговор Путина и Мадуро

    Россияне признали Ларису Долину антигероем 2025 года

    В России отказались показывать «Аватар 3»

    Россиянам рассказали о способе разблокировки банковского счета

    Слуцкая дала советы Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok