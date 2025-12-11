Слуцкая дала советы Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой

Слуцкая: На ОИ будут те, кто постарается сделать Петросян и Гуменнику подставу

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала советы российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые выступят на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Ее слова приводит сайт Олимпийского комитета России.

По словам бывшей спортсменки, фигуристы должны быть готовы к любому развитию событий. «Будут те, кто постарается выбить им почву из-под ног, сделать любую подставу. Условно, могут тренера на старт не допустить, могут постоянно проверять на допинг», — заявила Слуцкая.

Она добавила, что верит в россиян. «А на льду надо просто закрыть глаза, собраться и потом с холодной головой делать то, что они умеют», — отметила Слуцкая.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил Петросян и Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.