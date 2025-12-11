Власти ответили на предложение увеличить оклад срочникам в три раза

Минфин не дал положительный ответ на предложение о резком росте выплат срочникам

Довольствие военнослужащим будет ежегодно повышаться на 4 процента в течение следующих трех лет, заявили в Министерстве финансов РФ в ответ на обращение заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина. Представитель парламентария сообщил «Ленте.ру» содержание ответа ведомства.

Ранее заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин предлагал увеличить оклад солдатам, проходящим службу по призыву, в три раза — с 2 758 рублей до 7 500 рублей. Парламентарий отмечал, что это необходимо для покрытия минимальных нужд военнослужащих в текущих ценах.

В Минобороны инициативу Делягина концептуально поддержали и подсчитали, что для этого потребуется 16,8 миллиарда рублей в год, однако идею не одобрили в комитете Госдумы по обороне. Кроме того, в ответе Минфина на просьбу депутата поддержать его поправку отметили, что проект бюджета на 2026 год уже предполагает повышение довольствия срочникам на 4 процента в год.

«Законом „О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“ предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на индексацию с 1 октября соответствующего года денежного довольствия военнослужащим, в том числе проходящим военную службу по призыву, на 4 процента ежегодно», — говорится в ответе ведомства.

С 1 октября вступила в силу индексация для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета. Депутат Госдумы Алексей Говырин указывал, что речь идет о сотрудниках федеральных учреждений и органов.

Ранее сообщалось, что пенсии бывшим военнослужащим в России увеличат дважды в 2026 году. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, в январе следующего года коэффициент денежного довольствия увеличится до 93,59 процента.