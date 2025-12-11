Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:22, 11 декабря 2025Наука и техника

ВСУ получат бронеодеяла

ВСУ получат бронированные одеяла для защиты от осколков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Міністерство оборони України»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат бронированные одеяла для защиты от осколков. Об этом сообщило военное ведомство Киева в Telegram.

Украинское минобороны утверждает, что изделие обеспечивает баллистическую защиту от осколков. Отмечается, что бронеодеяла можно адаптировать под различные тактические условия.

Противоосколочные укрытия, которые также называют одеялами, зачастую содержат баллистические пакеты из нескольких слоев арамидной ткани. Уровень защиты можно варьировать количеством слоев.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику.

В июле 2024 года проект «НашКраш» испытал бронеодеяло «Эгида-У», созданное специалистами НИИ стали. Одеяло задержало осколки гранаты Ф-1. Также изделие не пробили пули автоматического пистолета Стечкина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    В России рассказали о влиянии «Биона-М» на мировую науку

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Россиян научили ездить в гололедицу

    У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

    Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

    В России снизились цены на машины с пробегом из одной страны

    Американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Азии

    Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok