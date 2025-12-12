Дегтярев назвал сроки восстановления статуса ОКР

Министр спорта Дегтярев: Ожидаю, что ближе к марту ОКР должны восстановить

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал сроки восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР), главой которого он также является. Чиновника цитирует ТАСС.

«Ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — заявил Дегтярев. Министр отметил, что в вопросе восстановления ОКР существовала одна небольшая юридическая проблема, которая уже устранена.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. Окончательные решения об участии россиян будут принимать федерации по отдельным видам спорта.

В тот же день МОК разрешил проводить международные соревнования в Белоруссии. Запрет на проведение турниров в России и Белоруссии действовал с 2022 года. Для России он сохраняется.