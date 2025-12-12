Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:07, 12 декабря 2025Спорт

Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем топ-уровня

Главный тренер ПСЖ Энрике: Сафонов продемонстрировал профессионализм и характер
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова вратарем топ-уровня. Его цитирует Le Parisien.

«Мы увидели в деле Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря», — заявил Энрике.

В последних двух матчах ПСЖ Сафонов выходил в стартовом составе. Российский голкипер не пропустил ни одного мяча, в чемпионате Франции парижане разгромили «Ренн» (5:0), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Сафонов получил возможность выйти на поле после травмы основного вратаря ПСЖ Люки Шевалье. Энрике заявил, что французский голкипер восстановился от повреждения и тренируется в обычном режиме.

Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато высоко оценил игру Сафонова. По его мнению, россиянин доказал, что может выступать на высоком уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Раскрыты данные о контрабандистах с 300 килограммами кокаина в Подмосковье

    В подполье заявили о возможном ударе по офицерам НАТО в Одессе

    В Одессе был нанесен удар по судну с электрогенераторами

    Выполняющий госзаказ российский бизнесмен дал многомиллионную взятку и сам рассказал о ней

    62-летняя певица Лолита без макияжа спустилась в метро

    Арендатор оставила жуткий «сюрприз» хозяину квартиры после выселения

    Россияне рассказали об отношении к «делу Долиной»

    Россиянки бросились красть одну вещь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok