Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем топ-уровня

Главный тренер ПСЖ Энрике: Сафонов продемонстрировал профессионализм и характер

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова вратарем топ-уровня. Его цитирует Le Parisien.

«Мы увидели в деле Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря», — заявил Энрике.

В последних двух матчах ПСЖ Сафонов выходил в стартовом составе. Российский голкипер не пропустил ни одного мяча, в чемпионате Франции парижане разгромили «Ренн» (5:0), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Сафонов получил возможность выйти на поле после травмы основного вратаря ПСЖ Люки Шевалье. Энрике заявил, что французский голкипер восстановился от повреждения и тренируется в обычном режиме.

Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато высоко оценил игру Сафонова. По его мнению, россиянин доказал, что может выступать на высоком уровне.