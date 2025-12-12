Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:15, 12 декабря 2025Спорт

Клебо поделился ожиданиями от участия российского лыжника в Кубке мира

Норвежский лыжник Клебо: С нетерпением жду, что Коростелев сможет показать
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от участия россиянина Савелия Коростелева в этапе Кубке мира в швейцарском Давосе. Его слова приводит Adressa.no.

«С нетерпением жду, что Коростелев сможет показать, и говорю ему, как и всем другим нейтральным атлетам, добро пожаловать. Я уже видел его, и встреча была приятной», — сказал Клебо.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила Коростелева и другую российскую лыжницу Дарью Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Коростелев и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 13 по 14 декабря. Букмекеры считают их шансы на пьедестал низкими.

Ранее Коростелев назвал Клебо лучшим лыжником в истории. Россиянин указал на то, что в нынешнем сезоне норвежец установил историческое достижение, выиграв 6 золотых медалей из 6 возможных на чемпионате мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

    Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

    Топалов выиграл в суде 20 миллионов

    Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

    Солнце выбросило крупный протуберанец

    В ЕС назвали проблему в мирном плане Трампа по Украине

    Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

    Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok