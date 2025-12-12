Клебо поделился ожиданиями от участия российского лыжника в Кубке мира

Норвежский лыжник Клебо: С нетерпением жду, что Коростелев сможет показать

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от участия россиянина Савелия Коростелева в этапе Кубке мира в швейцарском Давосе. Его слова приводит Adressa.no.

«С нетерпением жду, что Коростелев сможет показать, и говорю ему, как и всем другим нейтральным атлетам, добро пожаловать. Я уже видел его, и встреча была приятной», — сказал Клебо.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила Коростелева и другую российскую лыжницу Дарью Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Коростелев и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 13 по 14 декабря. Букмекеры считают их шансы на пьедестал низкими.

Ранее Коростелев назвал Клебо лучшим лыжником в истории. Россиянин указал на то, что в нынешнем сезоне норвежец установил историческое достижение, выиграв 6 золотых медалей из 6 возможных на чемпионате мира.