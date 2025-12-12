Реклама

09:50, 12 декабря 2025

Минобороны России рассказало о воздушном разминировании

Минобороны России: Российские инженеры применили воздушное разминирование
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные инженеры применяют технологию воздушного разминирования, использующую беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России.

«Для безопасного и эффективного уничтожения взрывоопасных предметов, когда прямое разминирование саперами невозможно, применяется современная технология воздушного разминирования с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа», — говорится в публикации.

Там отмечается, что военные инженеры создают специальные заряды, которые разносятся по минам и самодельным устройствам БПЛА, незамедлительно подрывая их.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале объяснила, как инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» «работает за шиворот» Вооруженных сил Украины.

В октябре сапер с позывным Эльф в ролике Министерства обороны России сообщил, что вооруженные силы страны получили обновленные робототехнические платформы «Курьер», которые могут устанавливать мины и поражать цели.

