13:25, 12 декабря 2025Спорт

Назван топ-5 неожиданных ошибок зимних тренировок

Тренер Бахткрина назвала ошибкой зимних тренировок недооценку стресса от холода
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала топ-5 неожиданных ошибок зимних тренировок. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Первой ошибкой стала недооценка стресса от холода: организм тратит энергию на обогрев, растет аппетит к сладкому и жирному. Эксперт посоветовала белковую теплую еду перед выходом. Следующей ошибкой стал перегрев от лишней одежды, из-за чего интенсивность тренировок падает. Решением станет многослойность.

Следующая ошибка — переоценка интенсивности зимних активностей, поэтому следует чередовать темпы, отслеживать активное время. Четвертая ошибка — недостаток гидратации. По мнению Бахтуриной, холод маскирует потери жидкости, поэтому стоит пить теплую воду или чай перед и во время тренировки. Последняя ошибка — отсутствие контроля над витамином D, который в зимний период стоит восполнять.

Ранее Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Она рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.

