Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

Букмекеры дают коэффициент 2,12 на то, что Сафонов не пропустит в матче за ПСЖ

Оценены шансы российского вратаря Матвея Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры дают коэффициент 2,12 на то, что Сафонов не пропустит в матче 16-го тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ на выезде сыграет с «Мецем». Коэффициент на то, что хозяева поразят ворота российского голкипера составляет 1,68.

Ранее 12 декабря сообщалось, что россиянин сделал ставку почти в миллион рублей на Сафонова и выиграл. Клиент букмекерской конторы сделал ставку в 958 087 рублей на матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Атлетиком» из Бильбао. Игрок поставил на ничью при коэффициенте 3,98 и выиграл 3,8 миллиона рублей.

Сафонов занял место в основном составе ПСЖ после травмы французского вратаря парижан Люки Шевалье. Оба матча — против «Ренна» в чемпионате Франции и против «Атлетика» в Лиге чемпионов — он провел на ноль.