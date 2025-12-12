Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:11, 12 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

Букмекеры дают коэффициент 2,12 на то, что Сафонов не пропустит в матче за ПСЖ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Оценены шансы российского вратаря Матвея Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры дают коэффициент 2,12 на то, что Сафонов не пропустит в матче 16-го тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ на выезде сыграет с «Мецем». Коэффициент на то, что хозяева поразят ворота российского голкипера составляет 1,68.

Ранее 12 декабря сообщалось, что россиянин сделал ставку почти в миллион рублей на Сафонова и выиграл. Клиент букмекерской конторы сделал ставку в 958 087 рублей на матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Атлетиком» из Бильбао. Игрок поставил на ничью при коэффициенте 3,98 и выиграл 3,8 миллиона рублей.

Сафонов занял место в основном составе ПСЖ после травмы французского вратаря парижан Люки Шевалье. Оба матча — против «Ренна» в чемпионате Франции и против «Атлетика» в Лиге чемпионов — он провел на ноль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

    Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok