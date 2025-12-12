Реклама

Россия
15:50, 12 декабря 2025Россия

В России отреагировали на слова Зеленского о референдуме по территориям

Сенатор Джабаров раскритиковал идею Зеленского о референдуме по территориям
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Идея Владимира Зеленского о референдуме по территориям является необоснованным условием. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров, чьи слова приводит Life.ru.

По его словам, референдум является поводом для сохранения того, что осталось у Киева, так как требования Зеленского являются смехотворными. Парламентарий напомнил, что у Украины нет никаких оснований диктовать свои условия.

«Когда-то это было, когда мы готовили Минские соглашения, что там не будет никого. И что, они их подписали? Подписали. Что их тут же нарушили? Они в течение 10 лет разрушали Донбасс, бомбили его города, села, убивали мирных жителей. Это будет то же самое, повторение», — пояснил он.

Джабаров добавил, что Украина должна капитулировать и вывести свои войска с территории России.

Ранее Зеленский заявил, что решение об уступках по территориям должен принимать украинский народ в ходе голосования. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что таким образом Зеленский хочет разделить ответственность за свои провалы с народом.

