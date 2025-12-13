Реклама

12:21, 13 декабря 2025Силовые структуры

Лурье высказалась о Долиной

Лурье: Долина за все время ни разу не связывалась
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, но оставшаяся без денег и жилья, заявила, что артистка ни разу с ней не связывалась. Об этом она сказала aif.ru.

По ее словам, за все время Долина ни разу не выходила с ней на связь. Неделю назад артистка предложила Лурье вернуть 112 миллионов рублей за квартиру.

Адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко не верит в искренность певицы, указав, что она появилась в эфире федерального канала, лишь когда история приобрела скандальный оттенок и стала самым обсуждаемым событием в стране. Юрист надеется, что 16 декабря на заседании Верховного суда «решится судьба всей страны и людей, попавших в такую же ситуацию».

По регистрационным документам, Полина Лурье значится собственницей квартиры Долиной.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

После того, как россияне начали «отменять» певицу, Долина дала интервью на Первом канале. Артистка заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше».

