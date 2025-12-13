Реклама

Наука и техника
19:19, 13 декабря 2025Наука и техника

Появились подробности о переговорах «Роскосмоса» и НАСА

Правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» и НАСА
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российское правительство одобрило переговоры между «Роскосмосом» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщило ТАСС.

Переговоры касаются заключения четвертого дополнения к соглашению о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Отмечается, что с предложением о проведении этих переговоров выступил «Роскосмос», согласовавший инициативу с Министерством иностранных дел РФ и некоторыми другими федеральными органами исполнительной власти.

В начале августа сообщалось, что в ходе визита в США генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов мог обсуждать с руководством НАСА использование российских грузовых кораблей «Прогресс» для сведения Международной космической станции с околоземной орбиты и ее последующего затопления в Тихом океане.

До этого исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи одобрил продолжение диалога с «Роскосмосом».

