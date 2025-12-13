Пожар в одном из зданий Никитского монастыря потушили

Пожар, произошедший в одном из зданий Никитского монастыря в Переславле-Залесском, потушили. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Ярославской области.

«Потушили. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Ранее о возгорании в одном из старейших монастырей России сообщила городская администрация Переславля-Залесского. Отмечалось, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части. Возгорание попало на видео.

Позднее глава городского округа Переславль-Залесский Дмитрий Зяблицкий сообщил о локализации пожара. Он подчеркнул, что благодаря слаженным действиям удалось избежать распространения огня и сохранить исторический объект.