Радимов описал жизнь в 90-е фразой «сколько баб у меня было»

Футболист Радимов рассказал, что в 90-е зарабатывал 5 тысяч долларов в месяц

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в интервью YouTube-каналу Fonbet описал жизнь в 1990-е годы.

Радимов рассказал, что в то время зарабатывал 5 тысяч долларов в месяц, владел крутой машиной и двухкомнатной квартирой, а статус популярного футболиста открывал множество дверей. «Ты представляешь, сколько баб у меня было знакомых? Ну, вот я открывал ногой дверь в ресторан: ко мне!» — поделился он.

Радимов завершил карьеру футболиста в 2008 году. В 1998-м он подписал контракт с испанской «Сарагосой», за которую выступал пять лет. С 2004 по 2007 год Радимов был капитаном петербургского «Зенита», выиграв с клубом Кубок России и бронзу РПЛ.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала свое отношение к ситуации в России в 90-е годы. Она назвала происходившее в тот момент катастрофой и распадом страны.