22:21, 13 декабря 2025Спорт

Российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

Российская конькобежка Ксения Коржова отобралась на Олимпиаду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская конькобежка Ксения Коржова отобралась на Олимпиаду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка выступила на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре и по его итогам завоевала олимпийскую лицензию в беге на три тысячи метров. Коржова стала первой на этой дистанции в дивизионе В.

Коржова выступила на четырех из пяти этапов Кубка мира, в сумме набрав 87 очков. Она попала в 20 лучших конькобежек на дистанциях три тысячи и пять тысяч метров, получив олимпийскую лицензию.

Ранее 13 декабря российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выполнили олимпийский норматив на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Они не прошли в топ-30 в спринте, вылетев в квалификации, но получили необходимые для квалификации на Олимпиаду баллы.

Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

