Юлия Ефимова поделилась фотографией с пляжа в розовом бикини

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила новую публикацию в сторис своего Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка сфотографировалась в розовом бикини с подругами. Одна из них — российская пловчиха Елизавета Базарова. Судя по геолокации, фото сделано на пляже в штате Майами (США).

Ранее Ефимова назвала самую красивую спортсменку России. По словам пловчихи, это бывшая теннисистка Мария Шарапова.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.