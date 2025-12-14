В России высказались о вводе миротворческих войск других стран на Украину

Депутат Журова допустила ввод миротворцев из других стран на Украину

Сторонние миротворческие силы будут участвовать в мирном урегулировании на Украине, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Она допустила ввод войск других стран на территорию республики в беседе с «Лентой.ру».

«Какие-то наблюдатели за процессом вывода войск и так далее, скорее всего, будут. Вопрос в том, в каком количестве, с какой стороны. Наверное, будут дополнительные договоренности потом о контроле над тем, как и кто выводит войска на те территориальные позиции, которые будут закреплены в мирном соглашении. Поэтому в любом случае какие-то сторонние миротворческие силы, наверняка, будут, возможно, из ООН каким-то образом согласованы. Это здраво и понятно. Обоюдный контроль за выводом нужен, чтобы ничего лишнего не случилось», — высказалась депутат.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили сообщил, что британские военные совершили ряд разведывательных поездок на Украину в рамках подготовки к размещению войск на территории страны для соблюдения мирного соглашения после его подписания.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине станут законной военной целью России.