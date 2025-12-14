Оценены шансы форварда «Спартака» Заболотного остаться без голов в нынешнем сезоне РПЛ

Букмекеры оценили шансы Заболотного не забить в этом сезоне коэффициентом 1,75

Букмекеры оценили шансы форварда московского «Спартака» Антона Заболотного остаться без голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 1,75. Если нападающий отличится, сыграет коэффициент 1,96.

В нынешнем сезоне Заболотный провел восемь матчей и не отметился результативными действиями. В первых двух турах он выходил в стартовом составе, после чего появлялся только на замену и не проводил на поле больше 20 минут.

Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля. Контракт с футболистом был заключен на один год, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента.