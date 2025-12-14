Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:53, 14 декабря 2025Спорт

Оценены шансы форварда «Спартака» Заболотного остаться без голов в нынешнем сезоне РПЛ

Букмекеры оценили шансы Заболотного не забить в этом сезоне коэффициентом 1,75
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Антон Заболотный

Антон Заболотный. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы форварда московского «Спартака» Антона Заболотного остаться без голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 1,75. Если нападающий отличится, сыграет коэффициент 1,96.

В нынешнем сезоне Заболотный провел восемь матчей и не отметился результативными действиями. В первых двух турах он выходил в стартовом составе, после чего появлялся только на замену и не проводил на поле больше 20 минут.

Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля. Контракт с футболистом был заключен на один год, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении Белоусовым с военкорами «самого болезненного» вопроса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названа дата потепления в Москве

    Дубль украинского футболиста лишил россиянина 550 тысяч рублей

    Девушка вышла замуж за вытащившего ее из-под руин спасателя

    Находящаяся в декрете жительница Казани стала фигуранткой судебного дела Долиной

    Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Россиянка Непряева заняла 20-е место в гонке на Кубке мира и завоевала еще три квоты на ОИ

    Стало известно о смерти ребенка известной российской блогерши через час после родов

    Нетаньяху прокомментировал нападение в Сиднее фразой «мы будем продолжать бороться»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok